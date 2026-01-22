Опытный путешественник пропал без вести в Таиланде

Шотландский турист пропал без вести после прилета в столицу Таиланда Бангкок. Об этом пишет портал Thai Examiner.

Уточняется, что 58-летний опытный путешественник Кенни Робертсон приземлился в аэропорту Суварнабхуми 5 января. Через несколько дней он отправил семье электронное письмо, чтобы сообщить о своем прибытии, а затем перестал выходить на связь.

Родственники шотландца начали беспокоиться, так как раньше во время поездок он всегда поддерживал регулярный контакт с ними. Перед отъездом из Великобритании Робертсон рассказал семье о своих планах. Он намеревался самостоятельно путешествовать по Таиланду в течение нескольких недель. Кроме того, он планировал волонтерскую работу в приюте для собак, но так и не связался с организацией.

Друзья и родственники распространили объявления о пропаже иностранца по всему королевству и обратились за помощью к экспатам. К поисковой операции привлекли официальных лиц — Министерство иностранных дел Великобритании и посольство в Бангкоке координируют действия.

Ранее в этой же стране Азии пропал россиянин-владелец наркомагазина. Он должен был встретиться с партнером по бизнесу, которому одолжил сотни тысяч рублей.