Как вырастет турпоток после введения безвиза с Малайзией и Бахрейном

Введение безвизовых режимов между Россией и другими странами приводит к взаимному росту турпотока на 20–40%. На этот показатель могут ориентироваться туроператоры в преддверии отмены виз для путешествий в Малайзию, Бахрейн и еще по ряду направлений, которые сейчас обсуждают власти. При этом прогнозы должны учитывать транспортную доступность и уровень маркетинговой поддержки, рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

© tourdom.ru

По его мнению, в первый же год после отмены виз с Малайзией число туристов может вырасти примерно на 20–30%, с Бахрейном – на 15–25%.

Проекты соглашений уже лежат на столах у властей Малайзии и Бахрейна, то есть речь идет не о каких-то идеях на будущее, а о вполне конкретной стадии переговоров. Поэтому запуск безвиза в 2026 году выглядит вполне реальным. Большую роль, по мнению Кривоносова, сыграет и появление прямых рейсов. Над этим, как подтверждают в Минэкономразвития, стороны уже работают.

Для россиян Малайзия и Бахрейн пока остаются скорее нишевыми направлениями, но именно в этом и кроется их потенциал. Малайзия традиционно интересна пляжами, медицинским туризмом и долгими зимовками – туда ежегодно ездят десятки тысяч россиян. Бахрейн – рынок поменьше, больше заточен под деловой, событийный и премиальный туризм, и из России туда тоже совершаются десятки тысяч поездок в год. Кроме того, для России эти страны важны как новые источники въездного туризма.