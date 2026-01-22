Названа цена самого дорогого перелета из России в новогодние праздники — стоимость за рейс из Москвы до Ларнаки, Кипр, достигла суммы в 652,9 тысячи рублей за билет в одну сторону. Это следует из внутренних данных сервиса «Купибилет», которыми компания поделилась с «Лентой.ру».

Самый дешевый билет обошелся россиянам в 1,6 тысячи рублей. Столько стоил полет из российской столицы в Стамбул, Турция.

«Новогодние праздники традиционно остаются самым пиковым периодом для перелетов. Мы видим, что разброс цен на билеты в этот период может быть колоссальным — многое зависит от дат вылета, класса бронирования», — указано в материале.

Кроме того, в компании рассказали о трех самых популярных направлениях для поездок на январские праздники среди россиян. Так, 27 процентов от всех проданных билетов пришлось на Стамбул, еще 16 процентов — на Ереван, Армения, и 10 — на Дубай, ОАЭ.

Ранее сообщалось, что самый дорогой тур в России в 2025 году стоил как два новых автомобиля. Речь идет о семидневном путешествии на плато Путорана в Красноярском крае.