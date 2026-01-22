Российским туристам стало проще платить в Китае

В Китае запустили упрощенное платежное приложение Nihao China для иностранных туристов. Сервис, о котором сообщает Ассоциация туроператоров России, является облегченной версией UnionPay и позволяет оплачивать покупки и проезд по QR-коду, привязав карты российских банков РСХБ или АТБ.

Принцип работы и функционал

Nihao China представляет собой специальную упрощенную версию основного приложения платежной системы UnionPay (также известного как Yunshanfu), разработанную для иностранных путешественников. Приложение доступно для скачивания в магазинах App Store для iOS и Google Play для Android.

Языковая поддержка ограничена английским и китайским интерфейсом. Встроенного русского языка нет, однако в приложении реализована функция автоматического перевода текста на экране через плавающую кнопку «translate».

Ключевая особенность сервиса – отсутствие внутреннего кошелька или баланса. В отличие от таких систем, как Alipay, оплата происходит напрямую с привязанной банковской карты в момент совершения операции.

Сервис не взимает дополнительных комиссий за платежи. С карты списывается точная сумма в юанях, указанная при оплате. При использовании рублевой карты конвертация валюты осуществляется по курсу банка-эмитента (РСХБ или АТБ), который можно уточнить в мобильном приложении соответствующего банка.

Что можно оплатить с помощью Nihao China

Приложение поддерживает все основные форматы QR-кодов, принятые в стране. Оплата через сканирование пользовательского кода широко доступна в крупных городах. Пользователь может как сам сканировать код продавца в магазинах, кафе и других точках, так и предоставить для сканирования свой персональный код. В обоих случаях принимаются коды систем UnionPay и WeChat Pay, а в большинстве мест – также и Alipay.

С помощью Nihao China можно оплачивать проезд в городском метро, общественных автобусах и междугородних автобусных рейсах. При этом сервис не предоставляет возможности заказывать и оплачивать услуги такси – ни через собственный интерфейс, ни через интеграцию с популярными приложениями вроде Didi. Для этой цели потребуется использовать другие платежные системы.

Инструкция по началу работы с Nihao China

Сначала нужно скачать приложение и зарегистрироваться. Важно использовать для регистрации тот же российский номер телефона, который привязан к карточному счету в банке РСХБ или АТБ.

После входа в приложение требуется добавить банковскую карту. Для этого во вкладке «Tour Wallet» необходимо нажать «Add card» и ввести данные карты UnionPay. В процессе привязки с карты будет временно заблокирован 1 юань для проверки.

Следующий этап – установка 6-значного платежного пароля (PIN-кода). Стоит отметить, что для небольших покупок, как правило, до 300–1000 юаней (точный порог зависит от конкретного региона Китая), ввод этого пароля не требуется. Подтверждение PIN необходимо только для операций на суммы выше установленного лимита.

Интерфейс приложения построен вокруг трех главных кнопок:

Pay (Оплатить). При выборе этой опции на экране появляется персональный QR-код, который продавец сканирует своим терминалом. Этот способ оплаты распространен в крупных торговых центрах, ресторанах и сетевых заведениях.

Scan (Сканировать). Эта функция позволяет пользователю самостоятельно отсканировать QR-код продавца, вручную ввести сумму платежа и подтвердить его. Так чаще всего платят на рынках, в небольших частных лавках и уличных кафе.

Transport (Транспорт). Отдельный раздел предназначен для оплаты проезда в общественном транспорте.

Особенности оплаты транспорта

Для оплаты проезда требуется предварительная настройка. В разделе «Transport» необходимо выбрать город, а затем выпустить виртуальный проездной, приняв условия сервиса. Важно: для каждого города нужен отдельный проездной.

Оплата происходит следующим образом:

В метро и городском транспорте – сканированием QR-кода на турникете при входе.

В междугородних автобусах – требуется отсканировать код при входе и выходе для расчёта по расстоянию. Списание происходит автоматически.

Действуют ограничения по количеству пассажиров на один QR-код: 1 человек в метро и междугородних автобусах и до 3 человек в городских автобусах с фиксированным тарифом.

Чем Nihao China отличается от других сервисов

Основное отличие Nihao China от популярных WeChat Pay и Alipay – узкая специализация. WeChat Pay – это прежде всего мессенджер, а Alipay –многофункциональная экосистема для жизни. Оба сервиса принимают иностранные карты, но с оговорками: российские карты, кроме UnionPay от АТБ, в них практически не работают, а за платежи свыше 200 юаней обычно взимается 3% комиссия. Их главное преимущество – огромный дополнительный функционал: заказ такси и еды, покупка билетов, пополняемый внутренний кошелек.

Сравнение с полной версией UnionPay App (Yunshanfu) выглядит иначе. Это одно и то же платежное ядро, но в разных оболочках. «Большое» приложение формально имеет больше возможностей, например, интеграцию с Didi для вызова такси. Однако для туриста эти плюсы часто оказываются мнимыми: интерфейс даже с русским переводом остается сложным, а многие функции просто не активируются при регистрации на российский номер телефона.

Таким образом, Nihao China не стремится заменить собой Alipay или WeChat, а служит максимально простым и бесплатным мостом между картой российского банка и китайской системой QR-платежей для базовых операций. Для туриста, имеющего карту UnionPay от РСХБ или АТБ, его установка однозначно целесообразна – это оптимальный способ совершать повседневные покупки и оплачивать проезд без комиссий. Однако приложение не покрывает все потребности: для вызова такси, заказа еды или покупки билетов всё равно потребуются универсальные китайские суперапы.