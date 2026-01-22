Тревел-блогер рассказал, что не так с американской едой

Российский тревел-блогер ел в США местную еду и описал эффект словами «ловишь себя на странных мыслях». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Опытный тревел-блогер отметил, что питаясь в путешествиях как местный, он лучше узнает страну. По его словам, в первый день в США он испытал положительные эмоции от такого опыта.

«Бургеры, тако, сэндвичи, картошка во всех возможных формах, соусы, которые существуют как будто сами по себе, а не в дополнение к еде. Восторг, свобода, Америка», — пишет автор блога.

На третий день он начал ловить себя на странных мыслях.

«Ты вроде бы сыт, но ощущение, что поел так и не приходит», — пояснил россиянин.

На этом этапе эксперимента еда стала казаться ему одинаковой. На пятый день тревел-блогер начал скучать по обычным блюдам, которые не жарят и не заливают соусами.

Он отметил, что пища для жителей США — про скорость и привычку, но не про заботу о теле.

«К концу недели стало ясно: американцы так едят не потому, что это предел гастрономического счастья. Это удобно, быстро, калорийно и не требует никаких усилий», — заключил россиянин.

