Могут ли закрыть въезд в Японию из-за плавленого сыра

Совсем не ожидала российская туристка, что ее паспорт будут усиленно изучать от и до на въезде в Японию после того, как обнаружат в багаже упаковку плавленого сыра.

«Оказалось, что он с ветчиной, а ее ввозить запрещено. Дали бланки с предупреждением на русском языке, сняли ксерокопии с моего паспорта. И только после этого отпустили. Теперь не понимаю, будут ли у меня проблемы при выезде. И вообще зачем им мой паспорт?» – рассказывает туристка в соцсетях о своей легкой растерянности по ходу путешествия по Стране восходящего солнца.

Покинуть государство мешать, конечно, никто не будет, но при следующих поездках туристу наверняка обеспечат особое внимание:

«Вас взяли на карандаш. При повторном въезде будут очень тщательно проверять».

И не стоит недооценивать жестокость ответственности: до 3 млн иен или даже до трех лет тюрьмы – это если вас спросят о наличии такого в багаже, вы соврете и вас поймают на вранье. Помимо всего мясного, табу на свежие овощи или фрукты. Позиция объясняется следующей аргументацией: во избежание рисков в Японию нельзя ввозить продукты, которые могут заразить местных животных и растения.

