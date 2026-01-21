Red Wings снимает рейсы на Шри-Ланку из ряда городов России

Авиакомпания Red Wings с февраля отменяет рейсы на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Уфы: соответствующие уведомления об отмене бронирований туров турагенты начали получать от своих партнеров 19–20 января. Информацию о снятии программ подтвердили TourDom.ru и в самих туроператорах.

© tourdom.ru

«Нам отменили вылет в Хамбантоту из Уфы в марте, предлагают отправиться из Самары или выбрать другую страну», – сообщил подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Другой агент поделился ситуацией: его клиенты забронировали тур из Петербурга на 12 февраля, а 20 января он получил сообщение об отмене рейса. Туристам предложили полный возврат, смену направления или сохранение брони отеля с самостоятельной покупкой авиабилетов на регулярные рейсы.

«У наших менеджеров аннулировали туры на Шри-Ланку из Уфы на март, – рассказал представитель турагентства из Ижевска. – В качестве альтернативы предложили вылет из Казани с небольшой доплатой за дополнительную ночь, поскольку исходный тур был короче. Для нас, в принципе, нет разницы: до обоих аэропортов ехать примерно 5 часов».

Как убедился корреспондент «ТурДома», по данным систем бронирования, в продаже нет туров на Шри-Ланку с вылетом Red Wings из названных городов в феврале. При этом доступны пакеты с перелетом этой же авиакомпанией из Москвы, Казани, Самары и Екатеринбурга.

TourDom.ru направил запрос в авиакомпанию, однако на момент публикации ответ не поступил.

Как пояснили в одном из туроператоров, клиентам предлагают разные варианты: сохранить наземное обслуживание при самостоятельной организации перелета, выбрать другую страну для отдыха или получить полный возврат. Тем, чей вылет из России состоится по плану, могут сохранить тур с перелетом в одну сторону, если они готовы приобрести обратный билет. При наличии мест также возможен вариант с вылетом из другого города.

Ранее «ТурДом» писал, что Red Wings скорректировала расписание рейсов в Хамбантоту из ряда российских городов. В авиакомпании объяснили это проведением технического обслуживания воздушного судна, которое затронуло рейсы 20, 21 и 22 января.

UPD на 16:40. В Red Wings прокомментировали TourDom.ru отмену рейсов.