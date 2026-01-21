Рейс из Казани в Дубай отложили на двое суток

Рейс из Казани в Дубай авиакомпании Flydubai задержали почти на двое суток: вместо вылета 20 января пассажиры смогут отправиться в путь только в 4 часа утра 22 января 2026 года. Причиной стала техническая неисправность самолета, сообщили в транспортной прокуратуре.

В аэропорту для пассажиров организовали работу мобильной приемной, туда выезжал помощник Татарского транспортного прокурора, чтобы на месте разобраться с ситуацией. Людей на время ожидания разместили в гостинице. Надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль и следит за тем, чтобы пассажирам предоставляли все положенные по авиационным правилам услуги, а при необходимости обещает принять дополнительные меры.

Такие задержки в 2026 году происходили и в других аэропортах. В Волгограде несколько международных рейсов, в том числе в Стамбул и Минск, не смогли вылететь вовремя, пассажиры ждали отправления несколько часов. В Краснодаре из‑за ограничений по требованиям безопасности задержали рейсы в Турцию и ОАЭ. В Москве и Санкт‑Петербурге фиксировались массовые переносы и отмены рейсов за границу, включая направления в Дубай, Стамбул, Ташкент и Баку.