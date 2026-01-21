Роспотребнадзор озаботился судьбой российского туриста на Пхукете

Роспотребнадзор запросил у тайских властей данные по расследованию случая заражения россиянина энтеровирусом на Пхукете. Инцидент произошел после купания туриста в бассейне одного из местных отелей.

© tourdom.ru

Как сообщила пресс-служба российского надзорного ведомства, официальный запрос направлен в Министерство здравоохранения Таиланда. Роспотребнадзор намерен получить результаты расследования и оценку рисков возможного ухудшения эпидемиологической обстановки. Данный шаг предпринят в рамках действующего межведомственного меморандума о сотрудничестве в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Ранее в телеграм-канале Shot появилась информация о заболевшем российском туристе. По сообщениям, у мужчины поднялась температура и появилась зудящая сыпь на теле после посещения бассейна на Пхукете. Местный врач диагностировал энтеровирусную инфекцию.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам, находящимся за рубежом, строго соблюдать меры профилактики. К ним относится тщательное мытье рук, употребление только бутилированной воды, отказ от заглатывания воды из бассейнов, а также тщательная обработка фруктов и овощей. Ведомство советует с осторожностью выбирать места для купания и избегать близких контактов с людьми, имеющими признаки инфекции. При появлении любых симптомов заболевания, таких как температура, сыпь или расстройство желудка, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.