Турпоток в Японию из России вырос вдвое

Число россиян, которые едут в Японию, растет рекордными темпами – за 2025 год поток увеличился почти 96%, выяснили в РИА «Новости», проанализировав статистику Японской национальной организации по туризму. Это самый большой прирост среди 24 стран и регионов, чьи туристы регулярно посещают страну восходящего солнца. Для сравнения, ближайшие конкуренты – Испания и Италия – увеличили поток всего на 34–35%. В итоге за прошлый год Японию посетили почти 195 тыс. россиян.

© tourdom.ru

Эксперты отмечают несколько причин такого резкого роста. Во‑первых, снятие ограничений после пандемии и упрощение визового режима сделали поездки в Японию проще и дешевле. Во‑вторых, активно растет интерес к японской культуре: аниме, манга, кулинария, традиции и современные технологичные города манят молодежь и фанатов японской культуры. Еще один фактор – прямые и удобные авиарейсы из Москвы, Санкт‑Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов, что сильно сокращает время в пути и делает японское направление более доступным. Не последнюю роль играет и популяризация самостоятельных путешествий через онлайн-сервисы, благодаря которым россияне могут легко спланировать поездку, забронировать отели и экскурсии без посредников.