Какими болезнями можно заразиться в Таиланде

Россиянин подхватил энтеровирус и покрылся зудящей сыпью после того, как искупался в бассейне на Пхукете. У него поднялась температура, тело начало чесаться, а через пару дней на руках и стопах появились красные пятна, пишет SHOT. Местный врач подтвердил диагноз – энтеровирусная инфекция. Теперь вместо отдыха турист принимает противоаллергические препараты и лечится от сильного зуда.

© tourdom.ru

Энтеровирус легко передается через загрязненную воду, немытые фрукты и овощи, а также воздушно-капельным путем. При осложнениях болезнь может вызвать менингит. Но туристам в Таиланде стоит помнить и о других рисках. Здесь можно заразиться лейшманиозом от комаров, гепатитом А через немытую еду или воду, кишечными инфекциями вроде сальмонеллеза, а также вирусами денге и чикунгунья, которые переносятся насекомыми.

Например, летом 2023 года в Паттайе трое россиян заболели сальмонеллезом после употребления морепродуктов в небольшом кафе на пляже. В Чиангмае девушка подхватила лейшманиоз после прогулки по лесу, где ее укусили зараженные комары. На Пхукете фиксировались случаи денге у туристов, которые проводили время возле отелей с недостаточно обработанной водой и зелеными насаждениями.

Врачи советуют соблюдать простые меры предосторожности: не пить воду из-под крана, тщательно мыть фрукты и овощи, пользоваться репеллентами от комаров, избегать купания в подозрительных бассейнах и выбирать места для еды, где соблюдаются санитарные нормы.