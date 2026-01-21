Еще один российский город наладит прямое авиасообщение с Китаем

Запуск прямых рейсов из Перми в Китай планируется не раньше третьего квартала 2026 года. Причина в том, что международное расписание формируется с учетом длительных согласований и особенностей планирования, сообщили РБК Пермь в Минтрансе Пермского края. Сейчас ведутся переговоры с 9 авиакомпаниями, включая китайских перевозчиков. Осенью местные чиновники называли «Уральские авиалинии», AZUR air и «Аэрофлот».

© tourdom.ru

Туристы из других регионов уже имеют возможность добираться в Китай напрямую рейсами как российских, так и китайских перевозчиков. Самолеты летают из более десятка российских городов. Например, есть рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Пекин, Шанхай и другие китайские мегаполисы. Из Владивостока и Хабаровска можно долететь в Пекин, Харбин, Далянь и Шанхай. Из Иркутска – в Пекин и Харбин. В китайскую столицу также можно добраться из Екатеринбурга, а в Шанхай – из Уфы. Жителям этих городов также доступны авиарейсы на курорт Санья.