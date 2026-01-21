Полиция Мальдив закрыла дело исчезнувшего российского туриста

Полиция Мальдив остановила следствие по делу барнаульца Романа Юрочкина, пропавшего на одном из курортных островов в середине декабря.

© tourdom.ru

Площадь острова Укулхас (атолл Северный Ари), где это произошло, всего 17 гектаров: его длина около 1 км, а ширина – 250 м. Чтобы «прошерстить» его вдоль и поперек, достаточно нескольких часов. Однако полиция в течение месяца не смогла найти ни одной зацепки, чтобы пролить свет на исчезновение российского туриста. При этом в поисках помогали местные жители, использовали дроны, исследовали акваторию, известили о происшествии соседние острова – ничего. С 29 декабря Юрочкин находится в международном розыске как без вести пропавший.

Родственники Романа поделились с TourDom.ru информацией из отчета криминалистов. Были проанализированы записи 19 камер видеонаблюдения, расположенных в разных частях курорта. Они запечатлели россиянина только 15 декабря, когда он прибыл на остров. После этого мужчина в объектив не попал ни разу. 16 декабря – в день исчезновения – он был на завтраке в отеле, а около 13 часов его видела горничная, пришедшая убирать номер. В это же время Роман разговаривал по телефону с матерью: попросил ее сходить к нему в квартиру и сфотографировать карту, на которой он копил деньги, – хотел в очередной раз пополнить счет. Он сказал, что собирается пойти купаться, но к 14 часам вернется и сделает перевод. После этого его никто не видел и не слышал.

Выходил ли Роман из отеля – неизвестно, никто из сотрудников и постояльцев этого не зафиксировал. Рядом с гостиницей установлена камера, но она, согласно отчету, в тот день не работала. Документы, 2 телефона и ноутбук туриста остались в номере.

Персонал не досчитался только полотенца. Поэтому сделали вывод, что россиянин мог утонуть. Но эта версия тоже пока не нашла подтверждения: ни полотенца, ни ключа от номера, ни одежды и обуви на берегу или где-либо еще так и не нашли. Отдыхавшие на Укулхасе утверждают, что украсть их не могли:

«Даже вещи, забытые на пляже, никто не берет. Если вы придете через 2 дня, они будут на месте. На острове очень спокойно и безопасно», – говорит одна из туристок.

Кстати, возле моря Романа в тот день тоже никто не заметил.

Была информация, что его вроде бы видели вечером у местной школы, но в отчете полиции этот факт не указан.

Во время масштабных поисков были обнаружены 2 трупа, но генетическая экспертиза (материал для сравнения взяли с вещей, оставшихся в номере) показала, что это не Роман Юрочкин.

В итоге местная полиция решила остановить следствие «до появления новых зацепок». Имущество исчезнувшего туриста семье еще не вернули.

А деньги, которые россиянин хотел себе перевести на счет-копилку, все-таки пришли – в тот же день, 16 декабря. Но уточнить время перевода банк родственникам отказался. Сейчас эту информацию запросили следователи Барнаула.