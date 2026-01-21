Туристы назвали главную причину недовольства китайскими отелями

Главная претензия российских туристов к китайским отелям – отсутствие европейской кухни. По этой причине большинство путешественников отрицательно оценивают качество питания в гостиницах Поднебесной. Такие данные приводит исследование «Турвизор», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

При этом Китай лидирует среди других азиатских стран по количеству положительных отзывов россиян о комфортности номеров и уровне уборки.

Самые высокие оценки у отелей в ОАЭ: на каждый негативный комментарий приходится 1,72 положительных. Туристы чаще всего хвалят местные отели за высокий уровень сервиса, чистоту, разнообразие и качество питания. Кроме того, путешественники отмечают, что гостиницы в Эмиратах лучше подходят для отдыха с детьми.

Отдых во Вьетнаме и Турции тоже оставляет в основном хорошие впечатления: на один негативный отзыв – 1,27 и 1,15 положительных. Россияне довольны удобным расположением вьетнамских отелей и качеством питания, но иногда критикуют уборку. В Турции негатив вызывает устаревший фонд номеров и их несоответствие фотографиям. А вот в Египте ситуация другая: здесь негативных откликов на треть больше, чем положительных.

«Базовое расположение отеля редко вызывает нарекания – туристы заранее это проверяют и ожидания чаще совпадают с реальностью. А вот уровень сервиса и чистота номеров зависят от человеческого фактора, и ситуация может меняться быстро. Поэтому, особенно при самостоятельной покупке тура, важно смотреть свежие отзывы и, по возможности, консультироваться с турагентом, который знает выбранное направление», – комментирует Илья Юртаев, генеральный директор «Турвизора».

Авторы исследования также отмечают, что туристы чаще пишут отзывы, чтобы пожаловаться, а не похвалить, поэтому сухие цифры не полностью отражают реальное отношение путешественников к отелям. Положительных откликов на самом деле может быть намного больше, чем об этом говорит статистика.