Туристы не спят ради французских шенгенов

Туристы, собирающиеся в Европу, начали борьбу за слоты на подачу документов на французские шенгены весной. Визовый центр VFS Global открыл запись на март. На текущий момент мест по-прежнему хватает, а все потому что заполучить их непросто. Мешают технические проблемы.

© tourdom.ru

Заявители жалуются, что портал перегружен и у многих попросту не открывается. У тех, кто все-таки пробился, есть другие проблемы:

«Вчера при записи списали деньги, а потом слот пропал в личном кабинете. И деньги не вернули. Непонятно в итоге, то ли примут, то ли нет. До кол-центра не дозвониться», – пишут туристы в соцсетях.

Тем, кто очень хочет забронировать место, приходится жертвовать:

«По ночам шансов больше записаться, так как меньше людей мониторит».

Сейчас сроки оформления французских виз в Москве составляют от 3 до 5 недель. Сегодня-завтра мартовские слоты должны добавить и регионам.

А что в других лояльных европейских странах? Записаться на визу в Испанию можно на весь январь. Но нужно иметь ввиду, что сайт здесь тоже работает с перебоями. Однако слот всё же поймать можно. Испанцы выдают паспорта достаточно быстро рассматривают заявления на визы: в среднем 3–4 недели.

Дольше всего документы рассматривают итальянские дипломаты в Москве. Тут срок оформления приближается к 2 месяцам. В Петербурге лучше – там итальянцы тратят менее 3 недель на принятие решения. В визовом центре Italy VMS для жителей Москвы и Северо-Западной части России готовы принять документы в ближайшие дни. Almaviva, работающая с остальными регионами, в ближайшее время откроет запись на февраль. Раньше этого момента к ним не попасть.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов возмутила услуга в визовом центре Испании, от которой сложно отказаться.