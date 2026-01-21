Эксперты объяснили причины приближения акул к курортам Египта

Акулы стали чаще приближаться к берегам курортных районов Египта из-за сброса пищевых отходов с проходящих судов. Они привлекают рыб, а за ними следуют и хищницы. К такому выводу пришли экологи, объясняя рост тревожных инцидентов у популярных пляжей, сообщает ТАСС.

Кроме того, на миграцию акул влияют активный промышленный вылов рыбы, который меняет привычную кормовую базу, и подкормка рыб. К тому же кораллы разрушаются, море испытывает сильную нагрузку из-за туризма и промышленности, экосистема становится менее устойчивой – и поведение зубастых охотниц тоже меняется.

Еще один фактор – особенности большинства пляжей Египта. Они находится в глубоководной зоне, где обычно обитают акулы. Однако большинство из них для людей неопасны.

Из-за появления хищниц рядом с берегом в Египте уже доходило до временных закрытий пляжей. В районе Хургады и Макади власти ограничивали купание сразу в нескольких пляжных зонах, в том числе у крупных отелей. Часть ограничений позже снимали, но отдыхающих продолжают заранее предупреждать о возможных рисках.