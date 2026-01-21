Петербург встретил первый прямой рейс из Касабланки

Первый в истории регулярный рейс, связывающий напрямую Касабланку и Санкт-Петербург, прибыл в аэропорт Пулково сегодня в 07:00. Новое направление будет обслуживаться трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам.

© tourdom.ru

Отметим, что перевозчиком выступает национальная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc. Она будет выполнять программу на лайнерах Boeing 737-800.

Торжественная церемония, посвященная открытию маршрута, состоялась в Пулково незадолго до прибытия самолета. В мероприятии приняли участие представители ключевых городских комитетов и руководства воздушной гавани.

Асият Халваши, директор по авиационной коммерции аэропорта, высказала уверенность, что рейсы будут пользоваться устойчивым спросом, учитывая удобный график и привлекательную стоимость перелета. Динамику роста пассажиропотока на этом направлении в Пулково оценивают на уровне 30 тыс. человек в год.

«Билеты стоят в районе 15-20 тыс. руб. в одну сторону. Для полета продолжительностью почти 6 часов это очень хорошая цена», – отметила она.

Добавим, для граждан России в Марокко действует безвизовый режим. Находиться в стране туристам можно до 90 дней. Однако эксперты уточняют, что резкий рост интереса к Марокко новые рейсы вряд ли вызовут, хотя и будут востребованы самостоятельными путешественниками.