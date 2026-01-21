Какие привычные россиянам продукты не любят в Китае

Продолжительность жизни в Китае, где немало столетних долгожителей, во многом связывают с особенностями питания и устоявшимися пищевыми привычками. При этом ряд продуктов, привычных и даже считающихся полезными в рационе россиян, в Китае либо почти не употребляют, либо сознательно ограничивают, считая их бесполезными или тяжелыми для организма. От каких продуктов отказываются китайцы, рассказала Елена, автор дзен-канала «Лайк Трэвел Путешествия».

© РИА "ФедералПресс"

«Когда я путешествовала по Китаю, то пробовала много местной кухни, не все мне подошло. И часто удивлялась, как они вообще могут такое употреблять в пищу. Но вот что меня действительно удивило – они не едят ряд продуктов, которые мы употребляем ежедневно и считаем полезными», – рассказала россиянка.

Коровье молоко

Этот продукт исторически не входил в традиционный рацион из-за отсутствия молочного животноводства. Со временем закрепилось мнение о его плохой усвояемости и нагрузке на желудок.

Действительно, у многих азиатов молоко вызывает дискомфорт. Вместо него широко распространены соевое молоко и йогурты, которые считаются более легкими.

Хотя ультрапастеризованное коровье молоко сегодня можно купить, для большинства взрослых китайцев это не повседневный, а экзотический продукт.

Творог

Данный продукт практически отсутствует в местной кухне, так как не соответствует пищевым традициям. Идея употребления холодного плотного творога воспринимается как странная и создающая тяжесть в желудке.

В культуре, где предпочтение отдается термически обработанной или легко усваиваемой пище, творог остался непонятым, несмотря на его репутацию в России как источника белка и кальция.

Ржаной и бородинский хлеб

Если пшеничный хлеб еще можно найти, то ржаной – настоящая экзотика.

Его вкус кажется слишком кислым и резким, а текстура – плотной и тяжелой. Такой хлеб не считается полезным для ежедневного питания. Даже попробовав его, китайцы часто воспринимают это как знакомство с иностранной диковинкой, а не как возможный компонент рациона.

Картофель

В Китае этот овощ не является базовым гарниром. Его редко едят в виде пюре или отварным, считая «крахмалистым» и тяжелым.

Чаще картофель тонко нарезают и быстро обжаривают, используя как добавку к острым блюдам или салатам. Основу гарниров традиционно составляют рис, лапша и овощи.

Холодная вода

Одно из главных пищевых табу – употребление холодных напитков, особенно вовремя или после еды. Считается, что холодная вода нарушает процесс пищеварения. Повсеместно принято пить теплую или горячую воду, которую носят в термосах и бесплатно наливают в заведениях. Холодные напитки и мороженое существуют, но как редкое исключение, а не правило.

Примечательно, что, избегая этих продуктов, китайская кухня включает много жареных, жирных и пересоленных блюд, часто с добавлением сахара. Однако, как отмечают наблюдатели, традиционные десерты здесь часто пресные, а отношение к сладостям более сдержанное. Эти пищевые парадоксы лишний раз подчеркивают, что гастрономические традиции и представления о пользе глубоко культурно обусловлены.