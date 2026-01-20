Fun&Sun изменил комиссию турагентам на бронирование отелей

Туроператор Fun&Sun предупредил турагентов о переменах в агентской политике – снижена комиссия за бронирование отелей. Компания называет изменения «небольшими», подчеркивая, что турпакетов они не касаются. Наблюдатели, в свою очередь, уверены – это последствия интеграции с Wildberries.

Как следует из сообщения туроператора, которым представители розницы поделились в чате для специалистов «Курилка ТурДома 2.0», новые правила вступили в силу с 19 января. Мы не будем публиковать абсолютные цифры, чтобы не разглашать условия сотрудничества туроператора с его партнерами, но обозначим относительные – комиссия снижена на 2 процентных пункта. Для турагентств это существенно, так как стандартное вознаграждение у крупных туроператоров, сопоставимых с Fun&Sun, сейчас редко превышает 7–9%.

В компании не стали комментировать «ТурДому» причины своих действий. Представитель Fun&Sun в ответ на запрос нашей редакции лишь повторил основной месседж – комиссия за продажу туров осталась неизменной. Поэтому нам остается только рассмотреть версии.

По словам одного из наших собеседников, уменьшая вознаграждение за бронирование размещения в отелях, туроператор стремится переключить внимание розничных партнеров на свои туры. Их продавать будет выгоднее. У Fun&Sun заранее выкуплены блоки мест на авиарейсах во многие страны и кресла нужно загружать – это особенно важно сейчас, в период сезонного охлаждения спроса. Однако версия вызывает вопросы, ведь аналогичные задачи стоят и перед конкурентами Fun&Sun, но они не собираются пересматривать условия партнерства. В частности, это подтвердили «ТурДому» в Anex и Pegas.

Поэтому скорее всего, подоплека понижения комиссии агентам связана с предполагаемой сделкой между Fun&Sun и Wildberries (ее официального подтверждения до сих пор нет. – Ред.), а также политикой маркетплейса, который практикует всевозможные акции и распродажи. Очевидно интеграция в структуру WB требует от туроператора перестроиться, чтобы найти ресурсы для скидок прямым клиентам. Нельзя исключать: источником их финансирования как раз и стали агентские комиссии за бронирование отелей. По словам нашего собеседника, «возможно, в Fun&Sun решили, что забрать часть вознаграждения у розничных партнеров – самый простой и понятный путь, если не затрагивать туры».

«Самый действенный инструмент – цена», – говорят наблюдатели.

На маркетплейсе уже распродавали туры Fun&Sun со скидкой в 7%, что вызвало большую волну обсуждений в профессиональной среде. Сейчас таких акций нет, но туристы могут сэкономить, если забронируют продукт Fun&Sun через WB-кошелек, в этом случае цена может оказаться заметно ниже, чем на сайте туроператора.

Пока трудно предположить как нововведения скажутся на взаимоотношениях с турагентствами. С одной стороны, снижение комиссии – непопулярная мера, но с другой, пока она не затрагивает продажу туров, партнеры туроператора вряд ли посчитают это «красным флагом» и начнут переходить к другим поставщикам. Кроме того, за счет обширной программы рейсов на популярные курорты Fun&Sun обеспечивает турпродуктом турагентов во многих городах, где выбор туров с прямым перелетом ограничен.

Напомним, что ранее Wildberries сообщил о запуске «фирменной отельной концепции» на базе уже существующего отеля в Египте с использованием технологий и решений Fun&Sun.