Восточный Новый год взвинтил цены на туры в Китай

Туроператоры отмечают рост спроса на путешествия в Китай в середине февраля – в период празднования Нового года по восточному календарю.

«Мы наблюдаем ажиотаж – увеличение продаж значительное», – рассказали TourDom.ru в PAC Group, добавив, что в первую очередь раскупаются предложения с гарантированной экскурсионной программой.

Рост интереса подтвердили и в Anex, уточнив, что большинство путешественников в этом году отдают предпочтение городским турам.

За спросом тянутся и цены. Если 3 недели назад туры в Пекин и Шанхай, включающие перелет, проживание в отелях 4–5*, трансферы и экскурсионную программу, на 7–10 дней в период новогодних праздников можно было купить за 68 тыс. руб. на одного, то сегодня стоимость только базового варианта «перелет+отель» на неделю в тот же Пекин, по данным сервиса «Турвизор», начинается от 119 тыс. на человека. За эти деньги можно получить прямой перелет из Москвы и размещение в стандартном номере четырехзвездочного отеля с завтраками. За экскурсии и прочие услуги придется доплачивать отдельно. В категории проживания «5 звезд» цены стартуют от 126 тыс.

Желающие попасть в Шанхай еще могут найти вариант с проживанием в «четверке» на 7 дней за 116 тыс. Пакеты с «пятерками» стоят от 133 тыс. руб.

Отдых на Хайнане обойдется минимум в 115,6 тыс. руб. при одноместном размещении в отеле 4* и в 121,5 тыс., если выбирать 5*.

Добавим, что скачок спроса на Китай в новогодние праздники, которые в этом году продлятся с 17 февраля по 3 марта, эксперты объясняют, в первую очередь, отменой визового режима.