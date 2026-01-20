Блогерша сняла свою истерику в самолете и столкнулась с осуждением в Сети

Блогерша по имени Миа сняла свою истерику в самолете на видео и столкнулась с осуждением в сети. На ее публикацию в TikTok обратило внимание издание People.

Уточняется, что 27-летняя кореянка летела в бизнес-классе на рейсе Singapore Airlines в середине января. Она опубликовала видео в TikTok под названием «Что я съела в полете». В нем она запечатлела момент, когда самолет попал в сильную турбулентность.

Девушка испугалась и закричала. Из-за ее реакции ролик стал популярным, и помимо более 25 миллионов просмотров собрал негативные комментарии. «Она что, серьезно?» — написал один из пользователей. «Паническая атака выглядит по-другому», — отметил другой подписчик. В подписи Миа заявила, что ей жаль своих попутчиков, однако это не защитило ее от высмеивания.

Отмечается, что блогерша испугалась, так как однажды пережила сильную тряску в воздухе. В 2024 году она попала в серьезный авиационный инцидент, тогда из-за турбулентности не выжил один пассажир. Сама девушка получила травмы.

Ранее пассажирка сделала косметическую процедуру в самолете и была осуждена в сети. Девушка летела в Испанию.