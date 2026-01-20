Как выбиралась в Россию из Таиланда потерявшая загранпаспорт туристка

Российская туристка, отдыхавшая в Таиланде, потеряла загранпаспорт прямо перед вылетом домой. Ей пришлось обратиться в полицию, а затем оформлять в консульстве свидетельство на возвращение (СНВ). Решение всех вопросов заняло 4 дня. Об этой истории редакции TourDom.ru рассказала турагент Татьяна.

Ее клиентка Анастасия отдыхала с семьей в Паттайе, 17 января они должны были вылететь обратно в Москву. Однако накануне, 16-го числа, после посещения обменного пункта девушка обнаружила исчезновение паспорта. Она предположила, что забыла его в обменнике, но там документа не оказалось.

«Пропажу заметили около полудня в пятницу. Уже в час дня туристка была в полиции и оформила утерю. Она очень надеялась улететь в субботу вместе с семьей. Позвонила в российское консульство, но выяснилось, что прием граждан там длится всего 3 часа – с 9 до 12, и оно уже закрылось. Там сообщили, что за свидетельством на возвращение можно обратиться только в понедельник. В выходные они не работают», – рассказывает Татьяна.

Туроператор, по ее словам, предупредил, что подготовка СНВ занимает время: от 1 до 3 дней. Поэтому Анастасия и ее агент решили забронировать гостиницу с запасом – на 2 дня до визита в консульство и 2 дня после. Татьяна попросила туроператора посодействовать в продлении номера и покупке обратного авиабилета.

«По билетам сразу пришел отказ. А продлить проживание в отеле не удалось – не было свободных мест».

В итоге турагент сама подобрала для клиентки отели: в Паттайе и в Бангкоке.

«В консульство она поехала на такси и была на месте к 8 утра, за час до открытия, чтобы быть первой».

«Консульство напомнило организации советских времен: тесно, много людей, живая очередь. Вопросы решают в первом и втором окошках, оплата – в третьем, получение документов – в четвертом. При этом сотрудники приветливы, терпеливы и даже с чувством юмора», – поделилась впечатлениями Анастасия.

Для подтверждения личности требовался оригинал внутреннего российского паспорта либо свидетельские показания двоих граждан РФ. У девушки была фотография документа в смартфоне, но этого оказалось недостаточно.

Потребовали бумажную копию, сказали: ждите, пока родные ее пришлют. Либо можно найти 2 людей, готовых письменно подтвердить гражданство. В очереди нашлись неравнодушные:

«Один дедушка сказал: "Не волнуйся, дочка, я тебе помогу, найди еще кого-нибудь". Анастасия побегала, поискала и уговорила девушку. Эти добровольцы написали заявления, сотрудники сняли копии с их паспортов, и ей сразу выдали свидетельство», – рассказала Татьяна.

В консульстве рекомендовали лететь в Россию только отечественной авиакомпанией, поэтому турагент купила Анастасии билет только на 21 января – на рейс AZUR Air из Утапао в Москву. Паспорт в итоге обошелся россиянке дорого: на проживание в отеле, авиабилеты и такси туристка дополнительно потратила более 70 тыс. руб.

«К сожалению, ни туроператор, ни гид не смогли ничем помочь. Все проблемы пришлось решать нам с клиенткой самостоятельно, – сетует Татьяна. – Кроме того, график приема в консульстве очень неудобный. Если бы они работали вечером, туристка могла бы улететь своим рейсом».

Как пояснил руководитель принимающей компании в Таиланде «Илвес Тур» Виктор Кривенцов, оцифровать процедуру получения СНВ невозможно.