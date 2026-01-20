Red Wings меняет расписание вылетов на Шри-Ланку

Авиакомпания Red Wings корректирует расписание вылетов из ряда российских городов в Хамбантоту, Шри-Ланка. Изменения касаются 20, 21 и 22 января и связаны с проведением дополнительного технического обслуживания воздушного судна, сообщили в перевозчике.

В частности, рейс WZ3077 из Москвы должен был вылететь сегодня в 14:15, однако сейчас плановое время – 21:00. В авиакомпании отметили, что пассажиров обеспечили напитками и питанием, а также разместили в гостинице.

Кроме того, согласно расписанию на сайте Red Wings, рейс WZ3135 из Самары, назначенный на 21 января также перенесен: вместо 8 утра путешественники полетят в 6 вечера. Соответственно, на курорты они доберутся только ночью 22-го. При этом борт из Хамбантоты в Курумоч прибудет также с опозданием.

Аналогичная картина складывается в Санкт-Петербурге. Рейс WZ3195, запланированный на четверг на 04:25 уже перенесен на 14:05.

В компании подчеркивают, что меры носят вынужденный характер и направлены на обеспечение максимального уровня безопасности полетов, который остается безусловным приоритетом для перевозчика.

В Red Wings напомнили, что актуальную информацию о времени отправления всех рейсов пассажиры могут уточнить на официальном сайте авиакомпании, а также у туроператоров. Причина корректировки расписания – дополнительное техническое обслуживание авиалайнера Boeing 777-200.

Между тем, в чатах в телеграме туристы отметили, что часть полетных программ Red Wings из нескольких городов на Шри-Ланку сняты с февраля. В подобных случаях туроператоры, формирующие туры на этих рейсах, как правило предлагают выбрать другое направление, оставить в бронировании только наземное обслуживание или возврат стоимости путевки.