Российские туристы застряли в Казахстане

Пассажиры рейса, следовавшего в Екатеринбург, почти 20 часов не могут покинуть аэропорт Тараза. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказали сами люди, борт должен был покинуть воздушную гавань города в 17:30 накануне, однако рейс задержали из-за тумана. Спустя некоторое время в авиакомпании заявили, что самолет неисправен.

«По словам пассажиров, они ждут деталь из другого города», – сообщается в публикации.

Пассажирам, по данным канала, не предоставили гостиницу, так как номеров нет. Однако их обеспечили питанием. В аэропорту Казахстана они задержались на 18 часов, новое время неизвестно.

По данным Е1, самолет следовал из Вьетнама и сел в Таразе только на дозаправку. В дальнейшем клиентам сотрудники авиакомпании якобы озвучивали разные версии задержки.

«У большинства дети, у кого-то совсем маленькие. Пугает эта неизвестность, мы просто заложники как в фильме-катастрофе, сидим в крошечном загоне», – рассказала одна из пассажирок.

Другая добавила, что пассажиры остаются в воздушной гавани. В аэропорту холодно, все кутаются в свои вещи.