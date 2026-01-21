У россиян появилось новое популярное направление для зарубежного отдыха

Вьетнам занял лидирующие позиции среди направлений для семейного отдыха у российских туристов, обогнав привычные Таиланд и Бали. Причинами стали безопасность, высокий уровень санитарии и хорошая инфраструктура для детей.

По информации аналитиков «Турпрома», увеличение популярности Вьетнама обусловлено целым рядом преимуществ. В их числе: невысокий уровень преступности, строгие гигиенические требования, разнообразие полезных и безопасных блюд, а также развитие гостиничного сектора с ориентиром на детские развлечения. Туристы особо отметили прибрежные зоны в Камрани, Дананге и на Фукуоке за безупречную чистоту и ухоженность.

Отдыхающие с детьми, побывавшие во Вьетнаме, отметили, что условия для путешествий с семьей здесь оказались более благоприятными, чем в Таиланде или на Бали, особенно в плане медицинских услуг и общей безопасности. Специалисты советуют перед поездкой оформить медицинскую страховку, выбирать отели, ориентируясь на нужды семьи, внимательно знакомиться с предлагаемым питанием и уважать традиции местного населения.

