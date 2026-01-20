Как обязательные детские загранники повлияют на турпоток в Абхазию

Новый порядок выезда детей до 14 лет из России существенно ограничит возможности туристических поездок в дружественные страны, такие как Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Теперь несовершеннолетним потребуется иметь собственный загранпаспорт для пересечения границ, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

© РИА Новости

Это нововведение серьезно отразится на туризме в Абхазии, куда россияне традиционно отправляются отдыхать семьями. По оценке коммерческого директора туроператора «Алеан» Оксаны Булах, до трети потенциальных туристов могут отказаться от посещения страны из-за трудностей с оформлением загранпаспортов.

В 2025 году доля поездок в Абхазию составила четверть всех бронирований компании «Алеан», тогда как популярность белорусского направления была заметно ниже. Для большинства желающих отдохнуть в теплых краях наличие паспорта не было обязательным условием, так как раньше достаточно было свидетельства о рождении ребенка.

Турпоток в Абхазию ежегодно достигает порядка 1,6 миллиона человек, значительная часть которых приезжает с детьми младшего возраста. Поскольку оформление паспортов занимает значительное время, отсутствие заранее подготовленных документов помешает многим туристам воспользоваться возможностью поехать на отдых летом 2026 года.

«Возможно, потерю турпотока мы ощутим ближе к сезону, так как от поездки откажутся те, кто никогда не рассматривал Абхазию как зарубежное направление и не оформлял для путешествия загранпаспорт», — отметила Булах.

Другие регионы, такие как Белоруссия, Казахстан и Киргизия, испытывают меньший приток семей с детьми, поэтому влияние новых требований для них окажется умеренным, сообщает 360.ru.

В миграционной службе МВД напомнили, что с 20 января выезд несовершеннолетних граждан из РФ за границу стал невозможен по свидетельству о рождении. Теперь для осуществления подобных поездок понадобится загранпаспорт.