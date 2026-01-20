Туристы прокомментировали новость о закрытии пляжей в Египте

Пляжи нескольких отелей в египетском Макади-Бей, включая Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts якобы временно закрыты из-за появления акулы. Об этом 20 января сообщил телеграм-канал Shot. По его информации, хищница плавала недалеко от берега, из-за чего отдыхающим запретили заходить в воду. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором детеныш акулы резвится в воде, играет с рыбой, а затем выбрасывает ее на берег.

Однако туристы опровергают закрытие пляжей, а наделавшее шуму видео, по их словам, снято неделю назад.

«Я работаю в Макади, и у нас в отеле Siva Golden Bay Makadi 4* 12 января действительно видели акуленка. Но пляжи даже не закрывали, так что информация недостоверна. Люди продолжали купаться», – рассказала редакции Анастасия.

По ее словам, спасатели заверили, что этот вид акул не опасен и на людей не нападает.

«Кроме того, она была совсем небольшого размера».

Судя по свежим отзывам в соцсетях, в отеле сейчас спокойно: отдыхающие загорают и купаются.

«Все открыто! Даже спасателей на пляже нет. Люди играют в волейбол. Погода отличная», – делятся впечатлениями туристы.

Обсуждая опубликованное видео, некоторые гости Siva Golden восхищаются редким зрелищем. «Просто супер, что не растерялись и сняли». «Это большая удача! Обычно часами плаваешь, вглядываясь в воду, а тут люди прямо с берега увидели хищника». Другие рассказывают, что несколькими днями ранее наблюдали не только детеныша, но и взрослую акулу с двумя малышами.

Как пояснили редакции в одном из отелей Египта, если сотрудники службы надзора замечают хищника у берега, пляж на время закрывают. После того как акулу отгоняют, купание снова разрешают.

«Как правило, это происходит быстро, уже на следующий день».

Район Макади-Бей известен богатым подводным миром: здесь меньше туристов, чем в популярной Хургаде. Появление акул у побережья – явление относительно частое. В последний раз сообщения о хищниках на этом курорте поступали в сентябре 2025 года. Тогда пляжи нескольких отелей ненадолго закрывали, а отдыхающих просили соблюдать осторожность и не заходить в воду.