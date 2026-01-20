Российских путешественников обманывают под видом бота для обмена валют

Россиян обманывают под видом бота для обмена валют. Например, мошенники предлагают пополнить Alipay перед поездкой в Китай, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

© tourdom.ru

Один из пострадавших, планировавший отпуск в КНР, нашел в мессенджере бота, который рекламировал обмен рублей на китайские юани, а также тайские баты и вьетнамские донги. В описании канала утверждалось, что сервисом пользуются более 300 тыс. клиентов. Доверившись этой информации, мужчина перевел 10 тыс. руб. на указанные реквизиты, ожидая зачисления средств на свой аккаунт Alipay в течение 15 минут.

Однако перевод так и не был выполнен. Спустя несколько часов, после обращения к поддержке, мошенники в личной переписке заявили, что клиент якобы ошибся в сумме, и потребовали дополнительный перевод в размере 5 тыс. руб. на новые реквизиты. После отказа пострадавшего и требования вернуть первоначальный платеж, представители сервиса сообщили о невозможности возврата, сославшись на технические неполадки. Таким образом, средства оказались утрачены.

Эксперты предупреждают об опасности использования непроверенных обменных ботов в мессенджерах и рекомендуют проводить финансовые операции только через лицензированные организации.