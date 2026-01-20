Туристам предложили найти в сугробе скидки на билеты в теплые края

Авиакомпания «Победа» объявила очередную распродажу, пообещав скидки до 15% на самый дешевый безбагажный тариф и чуть больше (до 20%) на более дорогих. Редакция TourDom.ru проверила, можно ли с промокодом sugrob сэкономить на билетах по популярным туристическим направлениям до конца зимнего расписания – дисконт действует на перелеты до 28 марта.

На ближайшие рейсы в Дубай действуют честные скидки. Так слетать 27 января – 3 февраля с обычными условиями предлагают за 27,7 тыс. По акции цена снижается до 22,2 тыс. Это самый выгодный вариант в эти даты. Впрочем, у Utair не особо дороже – 24 тыс. А вот уже в марте выгода совсем менее очевидна – 27,1 и 27,9 тыс. при путешествиях 20 и 27 марта.

Слетать в Анталью из Москвы в конце марта на распродаже предлагают за 32,6 тыс. Однако на борту других авиакомпаний будет значительно дешевле. За 24 тыс. предлагает лететь Pegasus, за 25,7 – Southwind.

Проверили также варианты по России. В Сочи в январе round trip обойдется в 14,1 тыс. В районе 13 тыс. есть предложения у Utair и «Уральских авиалиний». В марте распродажные ценники находятся на уровне 17 тыс. Но у S7 чуть дешевле – 16,7 тыс.

