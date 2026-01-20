Какие музеи стоит посетить в Сиане

Сиань — один из самых древних городов Китая, чья история насчитывает несколько тысячелетий. В прошлом он был известен как Чанъань и на протяжении долгого времени служил столицей разных династий, поэтому сегодня считается одним из ключевых исторических центров страны. Современный Сиань — это крупный город, в котором прошлое не скрыто в книгах, а представлено в музеях и архитектуре. Керамика, бронза и тайны подземелий: что хранят музеи Сианя - подробнее об этом на сайте Туристас.

Главным музеем считается Шэньсийский исторический музей, открытый в 1991 году. Его здание выполнено в стиле эпохи Тан и сразу задаёт историческое настроение. В коллекции хранится более 370 тысяч экспонатов, найденных археологами в провинции Шэньси. Здесь можно увидеть древние орудия труда, бронзовые сосуды и оружие, керамические фигурки, украшения из золота и серебра, а также фрески из гробниц знатных людей. Экспозиции выстроены по эпохам и показывают развитие региона от доисторического времени до расцвета культуры и торговли при династии Тан.

Особую ценность экспонатам придаёт то, что они принадлежали реальным людям — правителям, воинам, ремесленникам и купцам. В музей можно попасть по предварительной записи, вход бесплатный, за исключением отдельных выставок. Помимо него, в Сиане работают музей города, музей каменных стел с образцами древней каллиграфии и музеи терракотовой армии императора Цинь Шихуанди. При этом сам Сиань можно назвать музеем под открытым небом: древние стены, башни и храмы стали частью повседневной жизни. А онлайн-экскурсии и 3D-туры позволяют познакомиться с историей города даже тем, кто находится далеко от Китая.