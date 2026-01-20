Когда запустят канатную дорогу между Россией и Китаем

Китайская сторона почти завершила свою часть первой трансграничной канатной дороги между Хэйхэ и Благовещенском. Готовность проекта оценивается в 97 %.

«Как сообщает подрядчик проекта, строительство здания таможенного досмотра и паспортного контроля в целом завершено, строители занимаются кровлей и проведением коммуникаций. Отделочные работы внутри помещения завершены на 98 %, ведется уборка строительного мусора», – пишет издание Biang.ru.

Важное технологическое оборудование уже смонтировано: на третьем и четвертом этажах терминала установлены и отлажены системы для таможенного досмотра, пограничного контроля и видеонаблюдения. В настоящее время ведется оснащение серверных помещений.

На месте установлены все опорные конструкции, которые уже прошли проверку на прочность. Также смонтированы четыре каната диаметром 45 мм и первый несущий канат диаметром 64 мм. Из-за зимних холодов их натяжение временно приостановлено; эти работы планируется возобновить в конце марта и полностью завершить к концу мая.

Отдельно сообщается, что пешеходный пункт пропуска в Хэйхэ уже успешно прошел предварительную проверку на уровне провинции Хэйлунцзян в конце декабря 2025 года. Кроме того, все пассажирские кабины для дороги изготовлены, и их доставка на стройплощадку началась еще в середине января.

Следующими этапами проекта станут пуско-наладочные работы и комплексные испытания всей системы, которые и определят окончательную дату запуска движения.

Напомним, к натяжке стальных тросов специалисты приступили 10 сентября.