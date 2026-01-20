В Госдуме напомнили, что теперь необходимо для туризма детям до 14 лет

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач объяснила «Звезде», с чем связано введение закона, согласно которому российские дети и подростки до 14 лет теперь могут пересекать границу только при наличии загранпаспорта.

© РИА Новости

Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Он коснется пяти стран, с которыми у нас безвизовый режим. До этого дети могли въехать по свидетельству о рождении в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию и Абхазию. Новый порядок ввели в том числе, чтобы исключить случаи незаконного вывоза детей за границу. Те, кто до сегодняшнего дня уехал за рубеж по свидетельству о рождении, смогут по нему же и вернуться.

«Введение загранпаспорта — это более спокойное прохождение погранконтроля, это все базы, это исключение незаконной миграции, серых схем», — объяснила Лобач.

По ее словам, дети, которые выехали за границу до 20 января 2026 года, смогут вернуться, как и раньше, по свидетельству о рождении. Но следующие загранпоездки должны совершаться уже при наличии загранпаспорта.

Ранее в Миграционной службе МВД напомнили, что с конца января въезд несовершеннолетних в Россию и выезд из нее станет возможен только по загранпаспорту. При этом в ведомстве отметили, что подростки старше 14 лет и совершеннолетние россияне по-прежнему смогут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту.