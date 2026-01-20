Иностранная авиакомпания отменила рейс из Москвы после объявления посадки

Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс TK 412 Москва – Стамбул в последний момент, уже после объявления посадки в самолет. О ситуации редакции TourDom.ru рассказала подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома».

© РИА Новости

По расписанию аэробус А330 турецкого перевозчика должен был вылететь из Внуково 20 января в 02:05. Но сначала авиакомпания перенесла вылет на 20 минут, затем отложила его до 4 утра.

«Уже объявили о начале посадки, туристы выстроились в очередь, прозвучало даже предупреждение опаздывающим на рейс. А потом по громкой связи сказали, что всем пассажирам надо забрать свой багаж на ленте. Пришло СМС об отмене рейса, где указали причину – технические проблемы», – говорит туристка.

По ее словам, ни одного представителя авиакомпании в этот момент на стойке не было:

«Никаких объяснений или извинений не последовало. Людей не проинформировали о порядке действий в сложившейся ситуации. Про иностранных туристов тоже не подумали: никаких дополнительных разъяснений».

Пассажиров с отмененного рейса авиакомпания пересадила на другие самолеты, правда, выбор им не предложили.

«Сослались на автоматическое распределение мест системой, кому-то повезло – дали кресла на TK 408, который улетел в 06:10. Другим достался вылет в 13.30 рейсом ТК 6914».

В кассе авиакомпании пассажирам выдали ваучеры на питание, иногородним предложили размещение в гостинице.

По данным онлайн-табло Внуково, другие самолеты Turkish Airlines вылетают сегодня в Стамбул по графику или с небольшими отклонениями. Аэробус А320, который должен был выполнять рейс TK 412, по информации сервиса flightradar24.com, прибыл в Москву из Стамбула в 00:57, с небольшой задержкой.

Редакция направила запрос в авиакомпанию Turkish Airlines, ответ пока не поступил.

Ранее «ТурДом» писал, что 9 января рейс турецкой авиакомпании из Москвы в Стамбул перенесли на 20 часов из-за позднего прибытия самолета из Турции. Вылет из Стамбула отложили на неопределенное время, а пассажирам сказали что аэропорт Внуково закрыт из-за снегопада.