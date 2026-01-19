Будут ли прямые рейсы в Дананг из крупных городов центральной России

Новость об открытии прямых рейсов с Дальнего Востока в Дананг вызвала вопросы у турагентов: будут ли организованы вылеты из крупных городов центральной России – например, Москвы и Казани. Ведь количество потенциальных туристов там в разы больше.

Мы выяснили – в случае с Vietjet пока нет. В компании Anex, анонсировавшей открытие полетной программы совместно с вьетнамской авиакомпанией, говорят, что решение начать с Владивостока, Благовещенска и Хабаровска основано на спросе от жителей региона, но отмечают, что свою роль сыграли и возможности перевозчика.

«Мы исходим из условий сотрудничества с авиакомпанией и максимально используем те мощности бортов, которые они нам предоставляют. Стараемся избегать дозаправок и удорожания стоимости авиаперевозки», – пояснила замгендиректора Anex Яна Муромова.

Из Владивостока, Благовещенска, Хабаровска на рейсах в Дананг Vietjet задействует A321neo. В базовой комплектации он может преодолеть расстояние не более 6,5 тыс. км. А перевозчик сообщает, что использует облегченную модель с дальностью полетов около 4 тыс. км. Между тем Дананг от Москвы отделяют более 7,3 тыс. км. Для такого протяженного маршрута подойдут А330, также имеющиеся в парке авиакомпании, но пока их всего 6 и они используются на регулярных рейсах в Австралию, Индию и Казахстан.

Редакция TourDom.ru предложила Vietjet прокомментировать свои планы по развитию рейсов в Россию, но к моменту публикации ответа не получила.

При этом известно, что флот Vietjet состоит из 84 судов. 93% – это среднемагистральные лайнеры. Довести долю дальнемагистральных бортов до 50% от всего парка планируется к 2028 году. Так что ждать открытия прямых рейсов вьетнамского лоукостера из центральных и западных регионов России в ближайшее время, наверное, не стоит.

Не исключено, что к этому направлению проявят интерес другие туроператоры и перевозчики. Собственную программу в Дананг готовит Fun&Sun, но подробности обещают сообщить позже. Гендиректор Pegas Анна Подгорная ответила, что летать в Дананг туроператор пока не планирует.

