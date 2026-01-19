В Турции оценили возможность отказа от системы «все включено»

В Турции исключили возможность отказа от системы «все включено» на курортах страны. Так распространившуюся в СМИ информацию оценил член правления TÜRSAB (Ассоциации туристических агентств Турции) Хамит Кук в беседе с Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

© globallookpress

По словам Кука, нет других стран, где система «все включено» применялась бы для массового туризма лучше, чем в Турции. Курортная страна никогда не откажется от такой модели туризма, подчеркнул он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России раскрыли последствия отказа Турции от системы «все включено». По мнению вице-президента организации, для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом.