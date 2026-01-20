В Турции предложили скорректировать систему «все включено»

Власти Турции не планируют отменять популярную систему «все включено» в отелях, но предлагают внести в нее определенные изменения, сообщил РИА «Новости» источник в официальных кругах этой страны.

Обсуждаются варианты, как увеличить долю местной кухни на шведском столе или добавить разные варианты досуга и развлечений, чтобы туристам было интереснее и они чаще выходили за пределы отеля. Это поможет поддерживать баланс между комфортом туристов и интересами туротрасли, пояснил собеседник агентства.

«Об отмене речи не идет. Речь о возможных изменениях для раскрытия культуры, гастрономии, потенциала Турции как излюбленного места отдыха миллионов туристов», – добавил он.

Как рассказывал ранее «ТурДом», за идею отмену системы «все включено» высказывались некоторые представители туристического бизнеса. По их мнению, эта практика приводит к тому, что туристы все время проводят в отелях, не выходят в город, не пробуют местную еду в кафе, не гуляют по рынкам и не изучают культуру. Это наносит ущерб местным предпринимателям, которые могли бы заработать на торговле в небольших магазинчиках и ресторанах или на продаже экскурсий.