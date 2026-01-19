Блогершу впечатлила одна особенность жизни в США

Живущая в США блогерша из России Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication, заявила, что в Америке гражданина могут приговорить к тюремному заключению за неуплату налогов. Об этой особенности жизни в Соединенных Штатах она рассказала в видео на YouTube.

«Это большое преступление — не уплатить здесь налоги, быть должником. И исключений нет никаких. Неважно, ты предприниматель с громкой фамилией, тиктокер или ютубер», — сказала Андерсон.

Блогерша отметила, что Налоговое управление США всерьез следит за тем, как люди считают и декларируют доходы. При этом о налогах, по ее словам, в стране обычно «говорят шепотом».

«В тюрьму попасть реально можно без иллюзий», — описала она последствия неуплаты налогов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о помиловании супружеской пары телеведущих Тодда и Джули Крисли. Телезвезды были осуждены за уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество.