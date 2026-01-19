Россия ждет безвиза с Малайзией и Бахрейном до конца года

Минэкономразвития РФ рассчитывает на подписание безвизовых соглашений с Бахрейном и Малайзией до конца текущего года. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев.

По его словам, соглашения уже подготовлены и находятся на рассмотрении у иностранных партнеров. Никита Кондратьев отметил, что обе страны являются приоритетными для России, и выразил уверенность в завершении переговорного процесса в 2026 году.

В настоящее время граждане РФ могут посещать Малайзию без виз на срок до 30 дней. Отмена виз для малайзийских туристов, как ожидается, стимулирует рост турпотока в Россию. Параллельно прорабатывается вопрос организации прямого авиасообщения между странами. Авиакомпания Red Wings уже подала заявку на выполнение рейсов, и возможность их запуска обсуждается на первую половину 2027 года.

Что касается Бахрейна, то для россиян там действует упрощенный визовый режим с получением разрешения по прибытии. Для этого требуется загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, обратные билеты и подтверждение бронирования отеля.

Отдельно МИД России сообщил о вступлении в силу с 27 января соглашения о взаимном безвизовом режиме с Мьянмой. Документ, подписанный 28 октября прошлого года, закрепляет на постоянной основе ранее действовавшие временные правила. Граждане России смогут находиться в Мьянме без виз до 30 дней за одну поездку с туристическими целями, но не более 90 суток в течение календарного года.