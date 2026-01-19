Отель на Фукуоке ответил туристам на обвинения в живодерстве

История с погибшим щенком в одном из отелей вьетнамского Фукуока получила продолжение. Напомним, что на прошлой неделе российские туристы столкнулись со случаем живодерства. По их словам, возле гостиницы обнаружили завернутого в целлофан жалобно скулящего щенка, попытались ему помочь, но не смогли. На место прибыла управляющая с другом, затем приехал ветеринар и сделал собаке усыпляющий – как полагают туристы – укол, после чего животное умерло.

Мы получили комментарий от представительницы отеля Coastal Village Phu Quoc 3*. Она утверждает, что ни о каком живодерстве речь идти не может, наоборот, щенка изо всех сил пытались спасти. Однако все закончилось трагически.

Женщина призналась, что за короткое время потеряла сразу двух питомцев. Вначале у одной из собачек по непонятной причине начались судороги, и вскоре она умерла.

«Затем похожие симптомы были замечены у Тигра – того самого, которому хотели помочь российские туристы. Когда это случилось, я бросила работу и примчалась к нему. Но даже не могла его потрогать – он просто плакал. Я позвонила другу, чтобы он приехал и помог, затем связывалась с ветеринаром, очень хорошим специалистом. Он предположил, что причиной болезни, скорее всего, стал укус змеи», – рассказала TourDom.ru женщина.

К тому времени, когда ветеринар добрался до отеля, Тигр, по словам управляющей, был уже в очень плохом состоянии – были подозрения, что он уже умер. В этой экстренной ситуации ветеринар сделал Тигру укол, чтобы остановить судороги. Но было уже слишком поздно.

«Мы спасали Тигра. И после этого нас обвиняют в том, что мы пытались убить невинного маленького щенка! Это самая нелепая ситуация, с которой мне приходилось сталкиваться», – сказала наша собеседница, добавив, что «годами лечит, вакцинирует, пристраивает и кормит нескольких бездомных собак».

К сожалению, она не уточнила, по какой причине больной щенок был замотан в целлофан, как об этом рассказала туристка.

Добавим, что в сервисах бронирования преобладают позитивные комментарии об отеле Coastal Village Phu Quoc. Хотя есть и критика. Например, некоторые туристы жалуются на грязное белье, старую посуду, обилие комаров и строительный шум под окнами. Про случаи жестокого обращения с собаками или кошками информации от гостей нет.

При этом подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что на Фукуоке и во Вьетнаме в целом отношение к четвероногим, мягко говоря, прохладное.

«Вьетнамцы плохо к ним относятся – как к вещам, но не как к живым существам. Например, привязывают собак к забору на короткие цепи. Часто всего в метр длиной. От недостатка движения и короткого поводка у зверя развивается атрофия мышц. Или посмотрите птичий рынок, в каких условиях содержатся животные. Это полный ужас», – поделилась впечатлениями туристка.

