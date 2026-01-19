Рекордное число российских туристов посетило Непал в 2025 году

Турпоток из России в Непал в 2025 году достиг рекордных 15 тыс. человек. Это почти на 10% больше, чем годом ранее, и на 57% превышает показатели доковидного 2019 года, сообщили в российском посольстве в Катманду.В дипмиссии отметили, что значительный вклад в достижение этих результатов внес Совет по туризму Непала, сотрудники которого в течение года активно участвовали в профильных мероприятиях на территории России. Другие госструктры и частный бизнес также активно работали над привлечением туристов, добавили в посольстве.Прямого авиасообщение между Россией и Непалом нет: регулярные прямые рейсы в Катманду не выполняются, и российские туристы добираются в Непал с пересадками, как правило через крупные международные авиаузлы в Индии и странах Ближнего Востока.

