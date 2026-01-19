В Абхазии не ждут спада турпотока из России

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа высказал уверенность в том, что новые правила выезда для несовершеннолетних граждан России, которые начинают действовать с 20 января, не станут причиной снижения туристического потока в республику.

Согласно обновленным требованиям, дети более не смогут покидать Россию только на основании свидетельства о рождении. Для поездок в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию несовершеннолетним до 14 лет потребуется либо личный заграничный паспорт, либо внесение в загранник родителя. Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут выезжать по внутреннему документу.

Астамур Логуа в беседе с журналистами подчеркнул, что информация о нововведениях была распространена заранее. Российские и абхазские СМИ широко освещали предстоящие изменения. Министерство туризма, со своей стороны, активно информировало о новых правилах на всех профильных форумах и довело сведения до каждого туроператора, работающего с направлением. По словам министра, турфирмы уже начали предупреждать клиентов, приобретающих путевки в Абхазию, о необходимости оформления соответствующих документов для детей.

Глава ведомства отметил, что в преддверии летнего сезона не прогнозирует сокращение числа отдыхающих из-за изменений в порядке пересечения границы. При этом Астамур Логуа добавил, что абхазская сторона надеялась на возможность исключений или послаблений для республики в данном вопросе, однако на текущий момент такие решения не предусмотрены.