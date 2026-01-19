Россиян предупредили о штрафах за неожиданные нарушения на популярных курортах

Путешествие в экзотические страны грозит крупными неприятностями, если игнорировать местные законы. Кажущиеся невинными действия — от сбора ракушек до неуважения к символам — могут обернуться арестом, депортацией или огромными штрафами. Так, в Таиланде вас могут задержать, если вы уроните купюру с изображением монарха, пишет «Лента.ру».

Таиланд: суровые законы тропического рая

В Таиланде жёстко карается любое неуважение к королевской семье. Запрещено мять, ронять или наступать на банкноты с изображением монарха. Под строгим запретом находятся вейпы и айкосы: их ввоз, хранение и использование грозит конфискацией и крупным штрафом. Сбор кораллов и кормление рыбы также считаются серьёзным нарушением и ведут к депортации.

Бали: священные традиции острова богов

На Бали, где духовные традиции сильны как нигде, туристам предписано соблюдать строгие правила. Посещение храмов требует скромной одежды, а шум во время священных церемоний недопустим. Касаться головы местных жителей — тяжкое оскорбление. Также запрещено неуважительно относиться к ритуальным предметам и природе. Все иностранцы обязаны уплатить туристический сбор.

Кроме того, недавно появились новости о запрете неженатым парам заниматься сексом. Однако в АТОР заверили российских туристов, что их это не коснется.

Мальдивы: исламский рай с жёсткими правилами

Как исламское государство, Мальдивы требуют соблюдения религиозных норм. Алкоголь разрешён только на курортах, а появляться в открытых купальниках можно лишь на специальных пляжах. Ввоз электронных сигарет запрещён, повреждение кораллов строго наказывается.

Египет: древности под защитой

В Египте под особой защитой находится экосистема Красного моря. Запрещено трогать и вывозить кораллы и ракушки, а за мусор в море грозят высокие штрафы. Категорически нельзя фотографировать военные объекты, полицию и местных женщин без согласия. Ввоз алкоголя и сигарет строго ограничен.

Турция: уважение к символам

Турецкие законы сурово охраняют государственные символы. Неуважение к Ататюрку, власти, флагу или гербу является уголовным преступлением. Фотографировать людей без разрешения, особенно женщин и детей, а также правительственные объекты — запрещено.

Европа: штрафы за пляжное курение и купание в каналах

В 2025 году ряд европейских стран ввёл солидные штрафы за типично туристические нарушения. В Италии прогулка по национальному парку Чинкве-Терре в неподходящей обуви может обойтись в 2500 евро, а купание в венецианских каналах — в 350 евро. Во Франции за курение на общественном пляже грозит штраф в 90 евро, а в Греции за сбор ракушек на берегу — 1000 евро. Испанская Малага и португальская Албуфейра запустили специальные кодексы поведения для туристов, нарушение которых карается штрафами до 750 евро.

Как отмечают эксперты, ужесточение правил — это сигнал от местных жителей, чьё терпение иссякло.