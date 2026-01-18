Как действовать родственникам туристки, впавшей в кому в Египте

Семья жительницы Татарстана, впавшей в кому после инсульта, случившегося с ней во время отдыха в Египте, и уже почти 2 недели остающейся в местной клинике, пытается организовать ее возвращение в Россию, пишут федеральные СМИ.

© tourdom.ru

У 51-летней Ольги Гардихановой остановилось сердце сразу после прибытия в Шарм-эль-Шейх 4 января. Бригада медиков оперативно провела реанимацию и доставила женщину в больницу, где выявили инсульт. Лечение обходится в 2–2,5 тыс. долларов в сутки. По словам сына женщины, Руслана, сумма медицинской страховки уже заканчивается, а частные медэвакуационные службы называют стоимость вывоза в Россию – 13,5 млн руб.

Родственники, отдыхавшие в Египте вместе с Ольгой, уже вернулись в Татарстан и подключили все возможные каналы: по их словам, обратились к местным и республиканским властям, к дипломатическим структурам. Из Минздрава с ними связались специалисты центра медицины катастроф, запросили данные для возможной эвакуации, но конкретного решения пока нет.

Ни туроператора, у которого покупался тур, ни страховой компании, оформившей полис, СМИ не называют. У директора филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлии Алчеевой вызывает сомнение запрошенная за эвакуацию в РФ сумма.

«13,5 млн руб. – более 170 тыс. долларов может стоить вывоз коммерческим самолетом санавиации разве что из очень отдаленной страны, например Аргентины или Австралии, но никак не из Египта», – пояснила она корреспонденту TourDom.ru.

Эксперт рекомендует родственникам пострадавшей решать вопрос через страховщика, у которого оформлен полис, – именно он должен найти более дешевый вариант. Кроме того, нужно выяснить, необходим ли борт санитарной авиации, возможно достаточно медицинской транспортировки – обычным регулярным рейсом в сопровождении бригады медицины катастроф со специальным оборудованием. В любом случае для эвакуации требуется подтверждение лечащих врачей египетского госпиталя о том, что пациент транспортабельный. Иначе остается только ждать улучшения состояния здоровья российской туристки.