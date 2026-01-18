Туристам пообещали доставить «недолетевший» багаж лишь на пятый день отдыха

Некоторые пассажиры рейса fz 964 авиакомпании flydubai, прилетевшего из Новосибирска в Дубай еще 15 января, до сих пор так и могут получить свой багаж. Напомним, самолету пришлось следовать без вещей туристов ради экономии топлива – из-за закрытия в тот день неба над Ираном и удлинения маршрута.

Как рассказала нам М. Ильина, одна из подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома», авиакомпания только сегодня после многократных обращений прислала сообщение на электронную почту. Чемоданы обещано доставить в гостиницу Рас-эль-Хаймы завтра, 19 января, во второй половине дня. И то лишь «при наличии возможности – в зависимости от дорожной ситуации». Альтернатива – самостоятельно ехать в аэропорт Дубая, что весьма накладно по деньгам.

«Отпуск – мимо. Мы уже пятый день без одежды, лекарств, предметов личной гигиены, детского питания. От времени отдыха осталось всего ничего – тур скоро заканчивается», – не скрывает раздражения турист. Она добавила, что 15 января по прилете в аэропорту пассажирам «не выдали никаких документов на недоставленные чемоданы, не взяли контактов, пригрозили полицией, если не уйдут от стойки ответственного за багаж».

В туроператоре «Русский Экспресс», чьи туристы прибыли в ОАЭ рейсом flydubai, порталу TourDom.ru пояснили, что передали информацию о ситуации принимающей стороне, попросили коллег посодействовать более оперативной доставке багажа. Возможно, это повлияло на то, что решение проблемы хоть как-то сдвинулось с мертвой точки.

Портал TourDom.ru направил запрос в российское представительство перевозчика по поводу того, будут ли предусмотрены какие-либо компенсации пассажирам рейса fz 964.

По положениям Монреальской конвенции, участниками которой являются РФ и ОАЭ, пассажиры, временно оставшиеся без багажа, могут требовать возмещения расходов на покупки необходимых вещей – обычно от 30 до 100 долларов в день, но общая сумма не должна превышать 1700 долларов.