Испания поставила туристический рекорд

В туристическом секторе Испании подвели итоги 2025 года. Зафиксирован исторический рекорд – 97 млн иностранных гостей, что на 3,5% больше предыдущего года. Они оставили в стране 135 млрд евро, рост на 6,8%. При этом результаты могли быть немного лучше: испанцы недополучают около 2 млрд евро в год из-за визовых ограничений для граждан России.

© tourdom.ru

Россияне до визовых барьеров занимали заметное место на пляжных направлениях и выделялись в премиальном сегменте среди других стран. В частности, в допандемийный 2019 год в Испанию приехало свыше 1,3 млн туристов из России. В основном они посещали Каталонию, Канарские и Балеарские острова.

Глава Министерства промышленности и туризма прогнозирует, что в нынешнем году Испания примет свыше 100 млн туристов. Первый пик придется на пасхальные праздники, традиционно привлекающие путешественников со всего света. Власти также рассчитывают, что полное солнечное затмение 12 августа станет стимулом для развития научного и природного туризма. Природное явление будет наблюдаться во многих провинциях от Атлантического побережья до Средиземноморья (в России, увы, все стадии увидят лишь немногочисленные жители отдаленных районов на полуострове Таймыр. – Ред.).

У рекордов есть и негативная сторона. В прошлом году жители Канар, Мадрида, Барселоны и Валенсии вышли на улицы, протестуя против наплыва туристов. Учитывая рост недовольства в Малаге, ввели мораторий на регистрацию новых объектов для краткосрочной аренды, есть планы запретить сдачу квартир туристам в Барселоне. С лета 2025 года появились ограничения для туристических автобусов на въезд в исторические районы многих городов. Например, на Ибице ввели лимит на въезд туристических транспортных средств.

При этом развитие туротрасли положительно отразилось на занятости. На конец прошлого года в туристическом секторе Испании работало почти 2,75 млн человек, что больше предыдущего периода.

В последнее время многократные визы туристам из России оформляли только Франция, Италия, а также начавшая снижать квоты и чаще выдавать короткие шенгены Испания.