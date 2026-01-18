Чем заняться на Шри-Ланке в 2026 году

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Новогодние праздники, как, впрочем, и любые другие длинные выходные или полноценный отпуск в новой стране, — вовсе не повод ставить физическую активность на паузу. Даже если цель поездки — сменить обстановку и перезагрузиться, это совсем не значит, что нужно забывать о движении. Я давно понял, что спорт и путешествия отлично «дружат» — особенно если выбрать правильное направление. И на прошедших праздниках таким местом для меня стала Шри-Ланка».

Чаще всего этот остров ассоциируется со слонами, океаном, пальмами и сёрфингом. И да, сёрфинг здесь действительно повсюду. Но думать, что вся активность ограничивается доской и волнами, – большое заблуждение. Если не засиживаться на одном месте, путешествие по Шри-Ланке можно превратить в интерактивный спортивный марафон, в котором тренировки проходят не в зале, а на ступенях древних храмов, горных тропах и в тёплом Индийском океане. Расскажу, как провести ланкийский отпуск активно и с пользой для ума и тела.

Центральная часть острова

Уже через три часа после посадки в аэропорту Коломбо я мог бы оказаться на побережье. Но сознательно оставил себе три дня на центральную часть острова – именно там Шри-Ланка показывает характер и проверяет физическую форму. Первым испытанием стал храмовый комплекс Дамбулла. Формально – туристическая достопримечательность, но по факту – приличный подъём вверх по ступеням в жаре и влажности. Днём температура в этой части острова не опускается ниже 30 градусов, и уже на середине пути начинаешь чувствовать, как учащается пульс.

Но кардио в Дамбулле – лёгкая разминка в сравнении с маршрутом в Сигирию. Эти храмовые руины, расположенные на пологом плато на высоте около 200 м, их часто сравнивают с Мачу-Пикчу. Чтобы достичь вершины, необходимо сначала пройти хайк по окружающей равнине, а затем одолеть резкий подъём по крутой лестнице в 1200 ступеней, вбитых прямо в скалу. Здесь важны и выносливость, и баланс, и отсутствие страха высоты. Дорога занимает от 30 минут до часа в зависимости от уровня подготовки, и по нагрузке сравнима с кардиотренировкой.

Баланса требует и ещё одна достопримечательность Шри-Ланки – башня Амбуловава. Подняться на неё можно только по узкой винтовой лестнице, перила у которой заканчиваются где-то на уровне коленей. И каждый шаг становится проверкой не только физической выносливости, но и психологической устойчивости.

Сёрфинг на побережье

После нескольких активных дней в глубине острова на побережье начинаешь смотреть как на вожделенный уголок отдыха и релакса. Но как только добираешься до пляжа, ловишь себя на мысли, что спокойно полежать не получится – слишком велик соблазн встать (а в моём случае – вернуться) на доску. Сёрфинг на острове – почти религия: кататься здесь начинают с трёх-четырёх лет, а споты и школы расположены буквально через каждые 50-100 м.

Я договорился сам с собой, что буду соблюдать режим. В 6:00 – подъём, лёгкая разминка, пробежка вдоль океана и растяжка. Затем – полезный завтрак и небольшой перерыв. А потом самое интересное – уроки сёрфинга.

Для занятий лучше выбрать наставника из местных – русскоговорящие тренеры, на мой взгляд, несколько перегибают со стоимостью услуг. А «аборигены» отлично знают местность и локальные особенности океана.

Кстати, волны на Шри-Ланке отличаются от других спотов: длинный, пологий заход в воду позволяет вставать на доску почти у берега. Для начинающих идеально подойдёт пляж Велигама – закрытая бухта с мягкими волнами. Я же, уже имея опыт на доске и желая немного прокачать навыки, остановился в пляже Хабалана, где волны требуют техники и концентрации.

Ланкийская кухня

Проведя несколько часов на доске, я оправлялся в один из ресторанов ланкийской кухни – и в первые дни каждый приём пищи давался мне непросто. Все блюда здесь невероятно острые – даже если 10 раз попросить «not spicy».

Основу рациона у местных составляют рис, овощи, кокосовое молоко, рыба и морепродукты. Вроде бы всё «правильно» и полезно – но в какой-то момент в дело вступают специи и превращают блюда в испытание для организма. Впрочем, со временем к этому привыкаешь. Я к тому же помогал себе ферментами – и даже научился получать от местной еды удовольствие. Конечно, это не диетический рацион в привычном понимании. Но при высокой активности и жарком климате организм быстро адаптируется, и переесть просто не получается.

У путешественников, привыкших к определённому уровню комфорта, могут возникнуть вопросы и к уровню обслуживания в ланкийских ресторанах. Однако прежде чем бронировать тур, стоит учесть, что на остров летят не за сервисом, а за впечатлениями, движением и ощущением жизни. Если хочется провести праздники активно, не потерять форму и при этом получить максимум эмоций, Шри-Ланка точно не разочарует.