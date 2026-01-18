На Пхукете вводят новую проверку

В Таиланде подтвердили подозрения туристов о странных запахах на прогулочных катерах. Следователи нашли на спидботе, который на днях вез экскурсионную группу на остров Пхи-Пхи и потерпел крушение, следы синтетических наркотиков. Ордер суда на арест шкипера содержит обвинения в хранении и употреблении запрещенных средств, а также халатности, приведшей к смерти и серьезным травмам большого количества пассажиров.

Вчера власти Пхукета анонсировали новые меры контроля команд судов, обслуживающих туристов, после страшного ЧП с катером Korawich Marine, когда он перевернулся после столкновения с траулером. Тогда из находившихся на борту 33 граждан России 23 человека получили травмы, а 18-летней Елизавете врачи не смогли помочь.

Среди мер, призванных обеспечить безопасность туристов в море, – «умный» пирс в Чалонге, откуда отправляется в море большинство подобных судов на Пхукете. По задумке властей, камеры с распознаванием лиц выявят лжекапитанов, которые нередко становятся за штурвалы без соответствующих лицензий. От владельцев катеров вновь потребовали обеспечивать каждого пассажира спасательным жилетом и не выходить в рейс с неисправной радиосвязью.

Проведенная после кораблекрушения очередная выборочная проверка команд на употребление наркотиков в Чалонге показала, что и здесь не все ладно. По сообщению в соцсетях, среди планируемых нововведений – обязательное тестирование персонала перед поездкой. Также в стадии обсуждения – использовать специальные браслеты-маячки, наподобие тех, что есть у альпинистов, для определения местонахождения туристов в критических ситуациях.

Туристам при поездках в Таиланд советуют оформлять страховку на 100 тыс. долларов для покрытия возможных рисков на отдыхе.