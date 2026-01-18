Россиянка отдохнула в Турции без «все включено» и раскрыла траты на поездку

Российская туристка отдохнула в Турции не по системе «все включено» и раскрыла траты на поездку. Своими расчетами она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Елизавета отправилась в уютный городок на Ликийском побережье — Каш — и полностью спланировала путешествие самостоятельно. Россиянка купила авиабилеты, забронировала такси и апартаменты в Calba Apart Otel на 10 дней.

«Главный предварительный вывод: без "все включено" Турция раскрывается по-новому, но бьет по карману: еда, экскурсии и мелочи накапливаются незаметно», — призналась соотечественница.

Авиабилеты туда и обратно обошлись россиянке в 29 тысяч рублей, трансфер на такси от аэропорта Даламана до Каша — в 2,3 тысячи рублей, отель — в 35 тысяч рублей, еда из магазина и ресторанов — в 12 тысяч рублей, отдых и активности на пляже — в 9,5 тысячи рублей, экскурсии — в 7,3 тысячи рублей и мелочи (сим-карта, сувениры) — в 3 тысячи рублей. Итого сумма расходов Елизаветы составила около 96,3 тысячи рублей.