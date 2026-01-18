Какую страну россияне предпочитают для зимовки

В Таиланде наблюдается трансформация туристических предпочтений: отдыхающие из России и других государств отходят от коротких туров в пользу более длительного пребывания, вплоть до сезонного. Об этом сообщает аналитический портал «Турпром».

По мнению специалистов, популярность Таиланда обусловлена сочетанием привлекательных черт: мягкий климат, умеренные цены, богатая кулинарная традиция и непринужденная атмосфера. Благодаря этим факторам, в прошлом году страна приняла беспрецедентное количество туристов – более 30 миллионов.

Паттайя – яркий пример этих изменений. Несмотря на усиление контроля за визами, город активно превращается в место для постоянного проживания иностранцев. Они снимают или покупают жилье на длительный срок, пользуются местными медицинскими услугами и совершают покупки в магазинах поблизости.

Состав отдыхающих также претерпевает изменения. В Паттайе значительно увеличилось количество россиян, а русскоязычные надписи и услуги стали привычным элементом городской среды. К ним присоединяются путешественники, приезжающие на длительный срок из стран Персидского залива, особенно из ОАЭ.

Помимо известных Паттайи и Пхукета, эксперты рекомендуют рассмотреть альтернативные направления для долговременного проживания. Среди них – Чиангмай с его культурным наследием и храмами, зеленый остров Ко Чанг, пляжный Краби и аутентичный северо-восточный район Исан, знаменитый своей кухней и красочными праздниками.