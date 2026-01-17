Туристы, прилетевшие в Дубай из Новосибирска, вторые сутки ждут багаж

Некоторые туристы, прилетевшие в Дубай 15 января рейсом fz 964 авиакомпании flydubai из Новосибирска, до сих пор не могут получить свой багаж.

«Прилетели в Дубай с большой задержкой. Вышли из самолета, ждем багаж. Час, два, скандалим – угрожают полицией и быстро развозят нас по отелям. Далее отельные гиды пытаются связаться с авиакомпанией – никакой конкретики: то говорят, что багаж в Дубае, но потерялся, потом сказали, что он и не вылетел. На следующий день предложили самим приехать в аэропорт искать багаж, а от нашего отеля на такси – 150 долларов. Мы отказались. Сегодня обещали привезти, но уже вечер и ничего нет», – рассказала подписчица.

Мы получили комментарий у туроператора. В компании «Русский экспресс» сообщили, что 15 января было закрыто небо над Ираном, борт вынужден был добираться до Дубая в облет – с дополнительным количеством топлива. Поэтому полностью улетел без багажа, который доставляли отдельно.

Также стало известно, что чемоданы прибыли в Эмираты сегодня и некоторые пассажиры рейса из Новосибирска, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», его получили:

«Багаж пришел спустя почти двое суток, сегодня утром привезли в отель. Авиакомпания сама организовала доставку. В аэропорту по прилете сразу подали в багажный сервис заявление с бирками и указали отель, куда надо доставить».

